العثور على فتاة مذبوحة بإحدى قرى أسيوط‎

لقيت فتاة فى بداية العقد الثالث من عمرها مصرعها قتلًا بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بالعثور على جثة مذبوحة ومقطعة وملقاة بجوار حافة احدى الترع بالقرية.

وعلي الفور انتقل فريق من ادارة البحث الجنائي والنيابة العامة لمعاينة الجثة وموقع الجريمة وتبين من التحريات الأولية ان الفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، ومتغيبة من منزلها بقرية الزاوية منذ أسبوع .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتمكن ضباط البحث الجنائي من إلقاء القبض على بعض الشباب المشتبه بهم وجار كشف ملابسات الحادث.