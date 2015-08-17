أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

العثور على فتاة مذبوحة بإحدى قرى أسيوط‎

Google+ Print
العثور على فتاة مذبوحة بإحدى قرى أسيوط‎ العثور على فتاة مذبوحة بإحدى قرى أسيوط‎

صورة أرشيفية

لقيت فتاة فى بداية العقد الثالث من عمرها مصرعها قتلًا بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بالعثور على جثة مذبوحة ومقطعة وملقاة بجوار حافة احدى الترع بالقرية.

وعلي الفور انتقل فريق من ادارة البحث الجنائي والنيابة العامة لمعاينة الجثة وموقع الجريمة وتبين من التحريات الأولية ان الفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، ومتغيبة من منزلها بقرية الزاوية منذ أسبوع .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتمكن ضباط البحث الجنائي من إلقاء القبض على بعض الشباب المشتبه بهم وجار كشف ملابسات الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا