بالصور.. محافظ بني سويف يتفقد منطقة «الصناعات الثقيلة»

قال المستشار محمد سليم محافظ بني سويف، أنه حريص على دفع عجلة الاستثمار، بهدف توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتحقيق التنمية والنهوض بكافة القطاعات الخدمية من خلال جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية ولاسيما كثيفة العمالة.

كما أشار إلى أن بعض المستثمرين وعدوا خلال لقائه بهم بالمشاركة في التنمية بالمحافظة من خلال إنشاء مراكز شباب ورفع كفاءة بعض المدارس والمساهمة في تطوير قطاع الصحة وذلك في إطار تفعيل دور المشاركة المجتمعية في تحسين مستويات الخدمات والمرافق على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارته لمنطقة 2/31 للصناعات الثقيلة ببياض العرب الصناعية على مساحة 3571 فدانا، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي بالمنطقة لإنشاء 9 مشروعات بتكلفة استثمارية 1.4 مليار جنيه، ستوفر نحو 3000 فرصة عمل، كما يوجد 41 مشروعا مقدم للمنطقة بتكلفة استثمارية تقارب 2.4 مليار جنيه وستوفر ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل.

واستعرض المحافظ مع مسئولي الاستثمار بالمحافظة المخطط العام للمنطقة ونماذج للمشروعات المقرر إقامتها بالمنطقة، حيث سيتم إقامة مجمع لتصنيع الرخام، وتفقد المحافظ أعمال الرصف التي تتم بالطرق المدرجة بالمرحلة الأولى والمنطقة التجارية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وتم استعراض المنطقة والمخطط العام لها ونماذج للمشروعات المقرر إقامتها بالمنطقة، حيث سيتم إقامة مجمع لتصنيع الرخام والذي سيوفر 500 فرصة عمل.

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء محطة كهرباء غياضة الشرقية بمركز ببا،وحرص على لقاء كل المسئولين بالمشروع والوقوف على احتياجاتهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

جدير بالذكر أن محطة الكهرباء تقام على مساحة 78 فدانا بتكلفة استثمارية 2 مليار يورو بقدرة إنتاجية تقدر بنحو 4800 ميجا وات عبارة عن 4 مديول × 1200 م وات، والتي سوف تنفذ على مرحلتين: الأولى بدخول 6 وحدات غازية في فبراير 2017، أما المرحلة الثانية بدخول باقي وحدات المشروع الغازية والبخارية خلال 2019/ 2020.