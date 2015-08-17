الأمن اللبنانى يوقف شخصاً لارتباطه بالشيخ الموقوف أحمد الأسير

أوقف الأمن العام اللبنانى اليوم الاثنين شخصاً فى مدينة صيدا جنوب البلاد لارتباطه بالموقوف الشيخ السنى المتشدد أحمد الأسير .

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية الرسمية أن شعبة معلومات الجنوب فى المديرية العامة للأمن العام دهمت صباح اليوم محلا للالكترونيات فى مدينة صيدا وأوقفت شخصا لارتباطه بالموقوف أحمد الأسير.

وكانت عناصر الأمن العام اللبنانى أوقفت الشيخ أحمد الأسير أول أمس السبت الماضى أثناء مغادرة البلاد عبر مطار رفيق الحريرى الدولى متوجهاً إلى نيجيريا عبر القاهرة، مستخدما وثيقة سفر فلسطينية مزورة وتأشيرة صحيحة للبلد المذكور .

من جهة أخرى أعلنت الوكالة أن التحقيقات الأولية مع أحمد الأسير مستمرة لدى جهاز الأمن العام، ومن المتوقع ان تنتهى غدا ليحال بعدها الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضى صقر صقر ليتخذ فى ضوئها القرار المناسب.

وكان القضاء اللبنانى قد طلب فى فبراير 2014 حكم الإعدام لـ54 شخصا بينهم أحمد الأسير بتهمة الإقدام "على تأليف مجموعات عسكرية تعرضت لمؤسسة الدولة المتمثلة بالجيش، وقتل ضباط وأفراد منه، واقتناء مواد متفجرة وأسلحة خفيفة وثقيلة استعملت ضد الجيش".

وكانت مجموعة تابعة للشيخ احمد الأسير اقدمت على الاشتباك مع الجيش اللبنانى فى 23 يونيو 2013 فى مدينة صيدا الساحلية الجنوبية، حيث أدت الاشتباكات الى مقتل 19 عسكرياً من الجيش .