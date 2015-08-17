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مقتل 70 "داعشيا" فى عملية أمنية شمال الرمادى بالعراق

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مقتل 70 "داعشيا" فى عملية أمنية شمال الرمادى بالعراق مقتل 70 "داعشيا" فى عملية أمنية شمال الرمادى بالعراق
أعلن الإعلام الحربى العراقى فى بيان له اليوم "الاثنين" أن القوات العراقية وبإسناد من أبناء الحشد الشعبي، تمكنت من قتل أكثر من 70 مسلحا من عصابات "داعش" شمال مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار.

وأضاف البيان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع " أن القطع العسكرية فى محافظة الأنبار تواصل عملياتها العسكرية ضد عصابات "داعش" لتحرير المحافظة، حيث تمكنت القوات من إحباط محاولة اقتحام منطقة البوعيثة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 70 إرهابيا ضمن خط الصد الشرقى والغربى.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية تمكنت من تفكيك 40 عبوة ناسفة فى وقت وجه فيه طيران التحالف 7 ضربات لمساندة القطع البرية، وكبح حركة العدو فى الجناح الشرقى بمنطقة البوعيثة.

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