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قوات هادى تضيق الخناق على الحوثيين فى تعز بعد طردهم من الجنوب

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قوات هادى تضيق الخناق على الحوثيين فى تعز بعد طردهم من الجنوب قوات هادى تضيق الخناق على الحوثيين فى تعز بعد طردهم من الجنوب
تضيق القوات الموالية للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى والمدعومة من التحالف الذى تقوده ، الخناق على المتمردين الحوثيين وحلفائهم فى مدينة تعز الاستراتيجية، ثالث اكبر مدينة فى البلاد.

وتشكل محافظة تعز البوابة بين الشمال والجنوب، وتتبع لها ميناء المخا على الضفة الشرقية لباب المندب حيث ما زال ينتشر الحوثيون.

وادت المعارك العنيفة التى تواصلت الاثنين بين القوات الموالية للرئيس اليمنى والمتمردين الحوثيين فى تعز الى سقوط اكثر من 80 قتيلا خلال الساعات ال24 الاخيرة، على ما افادت مصادر عسكرية.

واوضحت المصادر انه عثر بين الانقاض فى مناطق المعارك فى تعز جنوب غرب اليمين على جثث 50 متمردا فيما سقط 31 قتيلا فى صفوف القوات الموالية التى تسعى لطرد المتمردين من هذه المدينة.

وكانت القوات الموالية لهادى وبدعم جوى وبرى من قوات التحالف الذى تقوده السعودية، نجحت فى طرد الحوثيين من جميع المناطق التى كانوا يسيطرون عليها فى جنوب اليمن.

وانسحب الحوثيون اولا من عدن ثانى اكبر مدن البلاد، وكذلك من محافظات لحج والضالع وابين وشبوة. ولم يدخل الحوثيون قط محافظتى حضرموت والمهرة فى شرق البلاد، وهما ايضا جزء من اليمن الجنوبى السابق.

وفى تعز المدينة التى تقع جغرافيا فى جنوب غرب البلاد لكنها كانت تشكل تاريخيا جزءا من اليمن الشمالي، سيطرت القوات الموالية لهادى على مواقع استراتيجية عدة منها مبنى الامن السياسى وقلعة مطلة على المدينة كان يستخدمها الحوثيون للقصف.

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مصر 365

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