تأجيل الحكم على شاب تونسى بتهمة سب وقذف السبسى

قررت محكمة الناحية بجربة بولاية مدنين التونسية اليوم تأجيل جلسة النطق بالحكم على شاب تونسى إلى 24 أغسطس بتهمة سب وقذف الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى على مواقع التواصل الإجتماعى.

كانت قوات الأمن قد القت القبض على الشاب مهيب التومى فى يوليو الماضى على خلفية كتابة تدوينات على صفحته الخاصة على الفيسبوك ينتقد فيها تجاوز أفراد الأمن للقانون فى احداث عنف أثناء أحداث حملة "وينو البترول" بالإضافة إلى سب وقذف رئيس الجمهورية. وقد قامت النيابة بتحويل المتهم إلى المحكمة التى قررت تأجيل النطق بالحكم.