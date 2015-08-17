تأجيل الحكم على شاب تونسى بتهمة سب وقذف السبسى

قررت محكمة الناحية بجربة بولاية مدنين التونسية اليوم تأجيل جلسة النطق بالحكم على شاب تونسى إلى 24 أغسطس بتهمة سب وقذف الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى على مواقع التواصل الإجتماعى.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت قوات الأمن قد القت القبض على الشاب مهيب التومى فى يوليو الماضى على خلفية كتابة تدوينات على صفحته الخاصة على الفيسبوك ينتقد فيها تجاوز أفراد الأمن للقانون فى احداث عنف أثناء أحداث حملة "وينو البترول" بالإضافة إلى سب وقذف رئيس الجمهورية. وقد قامت النيابة بتحويل المتهم إلى المحكمة التى قررت تأجيل النطق بالحكم.