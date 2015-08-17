مقتل 9 حوثيين فى هجوم للمقاومة الشعبية وسط اليمن

قتل تسعة مسلحون حوثيون اليوم الاثنين فى هجوم شنته المقاومة الشعبية على دوريتين لهم بمدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تسعة حوثيين قتلوا وأصيب آخرون فى هجوم شنته المقاومة على دوريتين تقلهما فى منطقة "قسم زيدان" بينما كانتا فى الطريق إلى موقع جبل ثمد الذى استحدثه الحوثيون قبل أيام.

ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح واصلت اليوم قصفها بالأسلحة الثقيلة لأحياء سكنية فى منطقة "ال بركان " بمديرية مكيراس، كما شن طيران التحالف غارات عنيفة على مواقع وآليات تابعة للحوثيين وقوات صالح بجبل رداع فى المديرية ذاتها.