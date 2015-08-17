أبو مازن يلتقى السفير المصرى برام الله ويناقشان تطورات القضية الفلسطينية

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ، اليوم الاثنين ، السفير المصري وائل نصر الدين عطية ، بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم.

وأطلع الرئيس الفلسطيني السفير المصري على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين ، وما آلت إليه العملية السياسية من أفق مسدود ، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته ، بالإضافة إلى التطورات العربية والدولية.

وثمن الرئيس أبو مازن الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للقضية الفلسطينية في كافة المجالات ، مشددا على أهمية التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والمصرية خلال الفترة المقبلة.

بدوره ، أكد السفير المصري أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تقف إلى جانب فلسطين وقيادتها الحكيمة في هذه الظروف الصعبة ، وأن القيادة المصرية تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها ، باعتبارها القضية المركزية لكل الشعوب العربية.

"أبو مازن":الشعب الفلسطينى سينتصر على الانقسام وسيعيد توحيد شطرى الوطن