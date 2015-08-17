بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يتفقد المقر الجديد لها ويتابع تسكين الطالبات‎

قام د. نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، بجولة تفقد بها المنشآت والمباني بمقر الجامعة الجديدة وأعمال امتحانات الدبلوم الخاص بكلية التربية وإجراءات الكشف الطبي الخاص بتسكين طالبات المدينة الجامعية، وأضاف رئيس الجامعة أن الجولة تأتي في إطار حرص الجامعة علي متابعة كافة الإستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسي القادم 2015/2016.

وإبتدأ نور الدين جولته بكلية الهندسة، حيث تابع اللمسات الأخيرة بالترتيبات النهائية لإستقبال الطلبة والطالبات العام الدراسي القادم، وتأكد من عمل قيادة الكلية والعاملين بها وتوفير كافة الإمكانات المطلوبة لسرعة العمل.

وفي ذات الجولة تابع رئيس الجامعة أعمال امتحانات الدبلوم الخاص بكلية التربية، علاوة علي برنامج التأهيل التربوي لمعلمي التربية والتعليم الحاصلين علي مؤهل غير تربوي.

وواصل رئيس الجامعة جولته بتفقد المقر الجديد لكلية الآداب، إضافة إلي أحدث كليات الجامعة الحقوق، واللغات والترجمة، مشددًا علي ضرورة إستكمال كافة الخدمات والوسائل التي من شأنها إنجاح الدراسة بالكليات في عامها الأول.

واختتم رئيس الجامعة جولته بمتابعة إجراءات الكشف الطبي الخاصة بطالبات المدينة الجامعية بنات تمهيدًا لبدء التسكين بها.