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بالصور.. السويس تحتفل بافتتاح القناة الجديدة وتكرم المتفوقين في البحث العلمي

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بالصور.. السويس تحتفل بافتتاح القناة الجديدة وتكرم المتفوقين في البحث العلمي بالصور.. السويس تحتفل بافتتاح القناة الجديدة وتكرم المتفوقين في البحث العلمي

محافظ السويس أثناء الإفتتاح

احتفلت محافظة السويس اليوم الإثنين، بافتتاح قناة السويس بمجمع إعلام السويس النموذجي، وقام مسئولو الديوان العام بتكريم المتفوقين في مجال البحث العلمي من أبناء السويس الذين شاركوا في معرض البحث والطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد المهندس محمد مرسي السكرتير العام لمحافظ السويس على الطلبة المتفوقين في مجال البحث العلمي الاستمرار في هذه الإبداعات والبحوث العلمية، مشيرًا إلى إننا ندعم كل متفوق في مجال البحث العلمي حتى ترى هذه البحوث النور ويستفاد بها في والعالم في ظل زيادة المخصصات المالية في الموازنة الجديدة لمجال البحث العلمي.

وافتتح مسئولو المحافظة معرض المنتجات والمشغولات اليدوية والإبداعات لعدد من المدارس المنتجة بالسويس بمشاركة 9 مدارس وجمعية الإتحاد النوبي ومدرسة 24 أكتوبر الصناعية المتقدمة المشاركة في مسابقات البحث العلمي.

حضر اللقاء عبد الحافظ وحيد مدير عام التعليم واللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس وليلى أبو بكر مدير عام مجمع إعلام السويس ومحمد عزب مدير عام التعليم الفني ولفيف من القيادات التعليمية والفنية والشعبية والتنفيذية بالسويس.

 

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