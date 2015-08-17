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وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن «مصور التحرير»

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وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن «مصور التحرير» وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن «مصور التحرير»

جانب من الوقفة

المراسل – أحمد سامح

شارك عشرات الصحفيين، في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بالإفراج عن زميلهم المصور أحمد رمضان، الذي تم القبض عليه بعد وشاية من زميلة له بزعمها انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم القبض عليه وإحالته للتحقيق بجهاز الأمن الوطني، وعرضه على النيابة، مطالبين بإخلاء سبيله.

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات تطالب بالإفراج عن “رمضان “، منها “الحرية لـ رمضان”، و” الصحافة ليست تهمه”، مرددين هتافات مطالبة بالإفراج عنه.

يذكر أن عدد من صحفيي “التحرير” أصدروا بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، أكدوا خلاله استنكارهم القبض على زميلهم المصور أحمد رمضان، بعد وشاية من زميلة له بزعمها انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين .

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