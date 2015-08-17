إخلاء سبيل “مصور التحرير” بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيق

قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد الأميري، وإشراف المستشار محمد عبدالشافي المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، إخلاء سبيل الزميل أحمد رمضان المصور، بجريدة التحرير، بكفالة 5 آلاف جنيه علي ذمة التحقيق معه في البلاغ المقدم من مصورة فيديو بجريدة اليوم السابع تتهمه بخلاف الحقيقة بميوله الإخوانية، بالإضافة إلى اتهامه من أجهزة الأمن المكلفة بتأمين أكاديمية الشرطة بانتحال صفة لعدم حمله كارنيه نقابة الصحفيين.

وشهدت نيابة القاهرة الجديدة حضور عدد كبير من الزملاء الصحفيين والمصوريين، للتضامن معه حيث تواجد منذ الصباح الباكر خالد البلشي، وكيل نقابةا لصحفيين، ويحيى سعيد المستشار القانونى للجريدة، ودعاء مصطفى المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والزميل محمد الجارحي رئيس تحرير برنامج مانشيت، والمحامى كريم عبدالراضى محامي الشبكة العربية، وأحمد عبد النبى محامى من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وكانت الأجهزة الامنية، استوقفت أمس الزميل رمضان أثناء قيامه بتصوير المتهمين بقضية “التخابر مع قطر”، مؤكدين أنه دخل للأكاديمية بدون تصريح بخلاف الحقيقة رغم تسجيله جميع بياناته عند قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة.

وقال رمضان، إنه قام بإبراز البطاقة الشخصية للضابط المكلف بتأمين المحاكمة، وقام بتسجيل بياناته منها قبل دخوله قاعة المحاكمة وبعد ذلك باستيقافه داخل القاعة والتحفظ على متعلقاته الشخصية.