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انتهاء إنشاء الكوبرى العلوى أعلى مزلقان السكة الحديد بمدينة القصاصين

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انتهاء إنشاء الكوبرى العلوى أعلى مزلقان السكة الحديد بمدينة القصاصين انتهاء إنشاء الكوبرى العلوى أعلى مزلقان السكة الحديد بمدينة القصاصين
أكد أحمد بدران البعلى، رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية، الانتهاء من الأعمال الإنشائية للكوبرى العلوى أعلى مزلقان السكة الحديد، ومتابعة أعمال الرصف لدخول الكوبرى الخدمة فى أقرب وقت، من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن المواطنين.

وأعلن البعلى، فى تصريحاتٍ له، تكليف كل الجهات المعنية، بإنهاء الأعمال الخاصة بمشروع الصرف الصحى بالمدينة، وبدء دخول المشروع الخدمة فى موعد غايته 20 أغسطس.

وأشار البعلى، إلى أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية فى مواعيدها المحددة، ووفقًا للبرامج الزمنية المعلنة للعمل على راحة المواطنين وكسب ثقتهم فى الأجهزة التنفيذية.

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