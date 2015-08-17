محافظ سوهاج يعقد مؤتمرًا لمناقشة تنفيذ وحدات البيوجاز لخدمة محدودى الدخل

عقدت محافظة سوهاج اليوم الاثنين مؤتمرًا تحت عنوان "تكنولوجيا إنتاج البيوجاز" كأحد مشروعات الطاقة المتجددة بحضور أحلام أحمد السيد سكرتير عام المحافظة وشعبان قنديل سكرتير عام مساعد المحافظة وأشرف الشافعى رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع والوفد المرافق له حيث تختص الشركة بتنفيذ وحدات البيوجاز الصغيرة والصناعية، وبحضور وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى الأحياء.

وناقش المؤتمر إمكانية التنفيذ الفعلي لتلك الوحدات لتخدم محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية وتوفير العديد من فرص العمل، يأتى ذلك ضمن توجيهات رئيس الجمهورية باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للحد من استخدام وسائل الطاقة التقليدية، وتحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج.

ومن جانبه أوضح أشرف الشافعي رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع أن هدف المشروع هو إعادة تدوير المخلفات الحيوانية ومخلفات الدواجن، وأنه سيتم تنفيذ الوحدات من نوع الوحدات البلاستيكية بدلاً من الوحدات المبنية من الطوب وذلك لسهولة استخدامها وإمكانية تغيير تلك الوحدات وتبلغ تكلفة الوحدة البلاستيكية حوالى 3500 جنيه وعمر الوحدة البلاستيكية الافتراضى حوالى 12 عامًا غاز بيوجاز آمن ليس له خاصة الانفجار عديم اللون ويشتعل تمامًا بلهب أزرق نظيف بدون دخان، وذلك ما يوازى أسطوانة غاز ونصف شهريًا.

وأكد المحافظ أهمية تطبيق منظومة الغاز الحيوى "البيوجاز" بقرى ونجوع ومراكز سوهاج المختلفة لكى تعم الفائدة على الجميع من خلال فرص العمل التى سيوفرها المشروع وتوفير سماد عضوى جيد فضلاً عن العائد الصحي من توفير هواء صحي نقي والحد من تلوث الترع، وارتفاع مستوى النظافة والصحة العامة لأفراد الأسرة، وأشار إلى أن الشركة ستقدم دراسة جدوى خلال الأيام القليلة المقبلة وعليه سيتم عقد ورشة عمل توضيحية للمشروع وإمكانية تطبيقه بمختلف نواحى المحافظة.