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بالصور.. جمعية المحاربين القدامى تكرم أسر شهداء الجيش والشرطة بالبحيرة

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بالصور.. جمعية المحاربين القدامى تكرم أسر شهداء الجيش والشرطة بالبحيرة بالصور.. جمعية المحاربين القدامى تكرم أسر شهداء الجيش والشرطة بالبحيرة
نظمت اليوم جمعية المحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية احتفالية بمجمع دمنهورالثقافى لتكريم أسر الشهداء من الجيش والشرطة.

شارك فى الاحتفالية الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة واللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة والعميد حسن مغازى المستشار العسكرى للمحافظة واللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية والعميد أيمن عبد الهادى نائبًا عن اللواء مجدى الغرابلى، رئيس جمعية المحاربين
>وقد تم تكريم 50 من أبناء أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وأسر الشرطة بالبحيرة وتم منحهم هدايا عينية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أهمية التواصل المستمر مع أبناء أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وأسر شهداء الشرطة وفاءً وعرفانًا بالجميل لهم وتقديرًا لدورهم الخالد فى خدمة الوطن والدفاع عنه.

وألقى الشيخ فرج سمك نائبًا عن وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة كلمته والتى تناول فيها مكانة الشهيد والشهاده فى سبيل الله والزود عن الوطن.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365