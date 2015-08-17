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صورة – مارادونا يزور الحكم التونسي الذي احتسب هدفه باليد في إنجلترا

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صورة – مارادونا يزور الحكم التونسي الذي احتسب هدفه باليد في إنجلترا صورة – مارادونا يزور الحكم التونسي الذي احتسب هدفه باليد في إنجلترا

قام الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا بزيارة إلى الحكم التونسي على بن ناصر في منزله ليراه لأول مرة منذ عام 1986.

وبن ناصر كان هو الحكم الذي أدار مباراة الأرجنتين وإنجلترا في مسابقة كأس العالم 1986 والذي شهد تسجيل مارادونا لهدفين أحدهما كان الأعظم على الإطلاق، والآخر شهد جدلا كبيرا.

أول تلك الأهداف كان سجله بيده ولم يراه الحكم آنذاك، وأكد مارادونا بعد تلك المباراة أنه "يد الله" هي من سجلت الهدف.

أما الثاني فهو جاء بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب وراوغ أكثر من لاعب قبل إيداع الكرة في الشباك.

وكتب مارادونا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا:"قمت بزيارة تونس، والتقيت بعلي بن ناصر حكم مباراة إنجلترا مع الأرجنتين في كأس العالم بالمكسيك عام 1986".

وأضاف"أعطيته قميص الأرجنتيني، وأعطاني هو صورة لتلك المباراة كانت توجد في منزله".

وأتم"إخلاصي لعلي صديقي الأبدي".

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فيديو اليوم السابع

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