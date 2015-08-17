فلورنتينو بيريز: سيرخيو راموس رمز لروح الريال

(إفي): أكد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، خلال الإعلان عن تجديد عقد سيرخيو راموس حتى عام 2020 ، أن اللاعب الأندلسي رمز لروح الفريق الملكي.

وخلال فعالية أقيمت في ملعب (سانتياجو برنابيو) بحضور أسرة اللاعب الدولي والمدير الفني للريال رافائيل بينيتث، أكد بيريز ان اليوم يمثل "يوما عظيما بالنسبة للنادي" لإعلان تمديد عقد قلب الدفاع لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وأشار إلى ان راموس أسر قلوب جماهير النادي لما يتسم به من "تكريس النفس" للعمل و"شجاعة" و"شخصية" و"قلب كبير سواء داخل او خارج الملعب"، واصفا اللاعب بـ"مرجعية" و"قائد" للفريق.

وأكد بيريز أنه عاصر تطور راموس الشاب الذي بات رجلا و"أسطورة"، بمشاركته في أكثر من 400 مباراة وإحرازه أكثر من 55 هدفا "بعضها يستحيل نسيانه"، كالهدف الذي سجله في نهائي دوري الأبطال في لشبونة أمام أتلتيكو مدريد.

وصرح بأن "راموس ربح كل شيء، ولكنه مثل ريال مدريد دائما ما يرغب في المزيد، ولذا نريد الحفاظ على هذه الرغبة متأججة يحثا عن انتصارات جديدة"، مبرزا أهمية ان يستمر المدافع في تقديم القدوة للاعبين الجدد الذين يصلون إلى النادي.

واعتبر رئيس نادي العاصمة الإسبانية ان راموس يشكل "رمز" التتويج العاشر للفريق بلقب دوري أبطال أوروبا ولـ"روح التفوق الدائم. وكذلك للنبل ولعشق ريال مدريد"، مذكرا بأنه سيحمل هذا الموسم شارة القائد "بشرف وفخر، تماما مثل كاسياس بالأعوام الخمسة الماضية".

وأضاف بيريز موجها حديثه للاعب "بالعمل والموهبة أسرت قلوب ملايين من مشجعي ريال مدريد بكافة أنحاء العالم. كرئيس لريال مدريد أشعر بفخر لما حققته أنت. والأن تبدأ مرحلة جديدة رائعة بحثا عن ألقاب جديدة. وكقائد لريال مدريد نحتاجك أكثر من أي وقت مضى".

وكان راموس قد أكد اليوم عشقه للفريق الملكي خلال كلمة ألقاها قبل المؤتمر الصحفي الذي شهد الإعلان عن تجديد عقده عقده، حيث أوضح أن "عقله" و"قلبه" كانا دائما في فريق العاصمة الإسبانية رغم احتدام المفاوضات.