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محافظ كفر الشيخ لمريضة: إن ثبت انتقال الفيروس لكِ بالعدوى سأتحمل علاجك

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محافظ كفر الشيخ لمريضة: إن ثبت انتقال الفيروس لكِ بالعدوى سأتحمل علاجك محافظ كفر الشيخ لمريضة: إن ثبت انتقال الفيروس لكِ بالعدوى سأتحمل علاجك
أكدت آمال سيمان المريضة بفيرس سى إن الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ زار وحدة الغسيل الكلوى بالمحافظة وطلب منها إجراء تحاليل لها تؤكد إصابتها بفيروس "سى". نتيجة العدوى من عدمه مشيرة أن إدارة وحدة الغسيل الكلوى تضع مرضى الغسيل على الماكينات السلبية رغم أن تحاليلهم إيجابية مما تسبب فى إصابتهم بفيروس "سى".

وأضافت آمال، أنها قالت إن هناك كثير من المواطنين انتقلت لهم العدوى من خلال وحدة الغسيل الكلوى، فقال لى المحافظ ما دليلك أن الناس جالها فيروس؟؟

وتابعت المريضة آمال : قلت حلل لهم، فقال سأحلل لك، وإذا كان عندك فيروس أنا هتحمل مصاريف علاجك، واشتكينى أنا شخصيا، فقلت له والناس السلبة يتحلل لهم كلهم، وأنا مستشهدة بدكتور مكافحة العدوى بنقل عدوى المرض لآخرين فلم يعقب".

جاء ذلك عقب شكوى تقدمت بها آمال سليمان، تتهم فيها إدارة مستشفى كفر الشيخ العام، ومسئولى وحدة الغسيل الكلوى، بالتسبب فى إصابة عدد من المرضى بفيروس "سى"، نتيجة نقل العدوى لهم أثناء جلسات الغسيل الكلوى فى المستشفى.

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مصر 365