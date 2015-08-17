وفاة فلاح فى الدقهلية بعد إصابته بضربة شمس

لقى فلاح بالدقهلية مصرعه بعد إصابته بضربة شمس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث توفى "على عبد المعز" 28 سنة والمقيم بقرية ظفر التابعة لمركز تمى الأمديد مصرعه داخل مستشفى السنبلاوين بعد إصابته بضربة شمس أثناء العمل داخل أرض زراعية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كان المواطن سقط مغشيا عليه نتيجة إصابته بارتفاع درجات الحرارة ودخوله فى غيبوبة كاملة، وتوقفت أجهزة الجسم عن العمل والاستجابة للعلاج، وتم نقله إلى مستشفى تمى الأمديد التى قامت بتحويله إلى العناية المركزة بمستشفى السنبلاوين العام.