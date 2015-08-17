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تركيب 14 جهاز تكييف فى عنابر المرضى بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة

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تركيب 14 جهاز تكييف فى عنابر المرضى بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة تركيب 14 جهاز تكييف فى عنابر المرضى بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة
انتهت مستشفى الصحة النفسية بمدينة الخانكة من تركيب 14 جهاز تكييف بعنابر وأقسام المستشفى المختلفة بعد وفاة 11 نزيلا وإصابة 15 آخرين بسبب موجة الحر.

وقال الدكتور مصطفى شحاتة مدير المستشفى، إن الـ7 أجهزة تم شراؤها بالأمر المباشر و7 آخرين تم استلامهم من 35 جهازًا من الأمانة العامة للصحة النفسية، مؤكدا أنه منذ حدوث حالات الوفاة بسبب موجة الحر تلقى اتصالات عديدة من شباب متطوع ورجال أعمال وعدوه بتركيب أجهزة تكييف من أجل المرضى، لكن المستشفى لم تتلق أى جهاز تكييف منهم حتى الآن.

يذكر أن حالات الوفيات ارتفعت بمستشفى الخانكة للصحة النفسية إلى 11 بسبب موجة الحر الشديدة التى ضربت البلاد فيما تلقى 15 مصابا العلاج بمستشفى حميات بنها بالقليوبية ويعانى المستشفى من ضعف الإمكانات، حيث يبلغ عدد الأطباء به 30 و400 ممرض يخدمون 2200 مريض منهم 1500 نفسى و700 مريض نفسى من نزلاء السجون.

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مصر 365