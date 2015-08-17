حجز مصور “التحرير” 24 ساعة على ذمة تحريات الأمن الوطني

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد الأميري وإشراف المستشار محمد عبدالشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بحجز الزميل أحمد رمضان المصور بجريدة التحرير على ذمة تحريات الأمن الوطني على ذمة التحقيق معه فى البلاغ المقدم من مصورة فيديو بأحد الجرائد المستقلة تتهمه بخلاف الحقيقة بميوله الإخوانية بالإضافة إلى اتهامه من أجهزة الأمن المكلفة بتأمين أكاديمية الشرطة بانتحال صفة لعدم حمله كارنية نقابة الصحفيين.

وشهدت نيابة القاهرة الجديدة حضور عدد كبير من الزملاء الصحفيين والمصوريين للتضامن معه حيث تواجد منذ الصباح الباكر خالد البلشى وكيل نقابة الصحفيين ويحيى سعيد المستشار القانونى للجريدة ودعاء مصطفى المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات والزميل محمد الجارحى رئيس تحرير برنامج مانشيت والمحامى كريم عبدالراضى محامى الشبكة العربية وأحمد عبد النبى محامى من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وكانت الأجهزة الأمنية قد استوقفت أمس الزميل رمضان أثناء قيامه بتصوير المتهمين بقضية ” التخابر مع قطر” موكدين أنه دخل للأكاديمية بدون تصريح بخلاف الحقيقة رغم تسجيله جميع بياناته عند قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة.

وقال رمضان أنه قام بإبراز البطاقة الشخصية للضابط المكلف بتأمين المحاكمة وقام بتسجيل بياناته منها قبل دخوله قاعة المحاكمة وبعد ذلك باستيقافه داخل القاعة والتحفظ على متعلقاته الشخصية.