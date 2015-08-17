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العثور على جثة عجوز داخل شقته بسبب ارتفاع حرارة الجو بقنا

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العثور على جثة عجوز داخل شقته بسبب ارتفاع حرارة الجو بقنا العثور على جثة عجوز داخل شقته بسبب ارتفاع حرارة الجو بقنا

 

أرشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا على جثة عجوز داخل شقته فى حالة تعفن بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة، وتبين وفاتة بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو بمنطقة عثمان بمدينة قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارًا بالعثور على جثة عجوز داخل شقتة بقنا.

كشفت التحريات أن الجثة للمدعو “عبد الرحيم . ح . ق – 70 سنة” موظف بالتربية والتعليم بالمعاش، وتبين أنه يقيم بمفرده داخل الشقة وأن إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية وراء وفاته بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، فتم نقل جثتة لمشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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