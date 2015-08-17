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بالصور.. استخراج حصوة بحجم ثمرة طماطم من مثانة ترزى بالمحلة

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نجح فريق طبى بقسم جراحة المسالك البولية بمستشفى المحلة العام، برئاسة الدكتور هشام محمد فتحى، ونائبه الدكتور محمود البحيرى، وطبيب التخدير حمدى العوضى، فى استخراج حصوة بحجم ثمرة طماطم كبيرة وتشبه الشعاب المرجانية من مثانة ترزى يدعى "وائل.م.ا" مقيم بمنطقة الجمهورية ثان المحلة بعد عامين من الآلام نظرًا لإهمال المريض وعدم تحركه للكشف المبكر عن الحصوة.

اليوم السابع -8 -2015

وقال الدكتور هشام فتحى، رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى المحلة العام، إن هذه العملية لم تجرى بالمستشفى منذ التسعينيات، وأن المريض كان يعانى من آلام شديدة فى المثانة وسببت له مشاكل عديدة، وقام الفريق الطبى بفحص المريض وإجراء الإشاعات اللازمة وتبين وجود حصوة كبيرة فى المثانة، وعلى الفور قرر الفريق الطبى إجراء العملية وتم استخراجها فى أقل من 20 دقيقة ونقل المريض لغرفة العناية المركزة وتحسنت حالته الصحية وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم له.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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