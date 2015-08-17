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عشان تستفيد من المكرونة.. بلاش المحمرة وكل المسلوقة بدون صلصة

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عشان تستفيد من المكرونة.. بلاش المحمرة وكل المسلوقة بدون صلصة عشان تستفيد من المكرونة.. بلاش المحمرة وكل المسلوقة بدون صلصة
المكرونة أحد أهم أصناف النشويات التى يفضلها البعض، فهى صنف رئيسى على المائدة المصرية، وهى تمد الجسم بالعناصر والنشويات الضرورية له شريطة عدم الإسراف فى تناول كميات كبيرة منها.

المكرونة المحمرة ضارة


>وتقول الدكتورة سمر جميل أخصائية التغذية العلاجية أن المكرونة أحد أهم النشويات التى تفيد الجسم، شريطة طهيها بطريقة صحية، ويفضل البعض تناولها محمرة أو "مشوحة" فى الزبد أو الزيوت المختلفة، وهى أحد طرق الطهى غير الصحية، والتى تساعد على زيادة نسب من المشبعة إلى المكرونة المليئة بالنشويات، مما يزيد من سعراتها الحرارية دون فائدة، وتعمل على تركيز الدهون بها مما يحولها من طعام مفيد لى ضار، وتصبح سببا فى زيادة الوزن بالجسم، مع زيادة نسب الكوليسترول فى الدم، وصعوبة هضمها.

تناول المكرونة المسلوقة مفيد


>وتابعت أخصائية التغذية العلاجية بضرورة تناول المكرونة مسلوقة، والتخلى عن وضع الصلصة الحمراء المسبكة عليها، واستبدالها بالزبادى أو بالخضراوات كالبروكلى والبسلة والفلفل الألوان، لزيادة فائدتها وامتصاص مثالى لعناصرها دون إضافة عناصر دسمة عليها.
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مصر 365

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