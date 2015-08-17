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الكوذبرة الخضراء تنقى المياه من المعادن الخطيرة والزرنيخ

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الكوذبرة الخضراء تنقى المياه من المعادن الخطيرة والزرنيخ الكوذبرة الخضراء تنقى المياه من المعادن الخطيرة والزرنيخ
كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت مؤخراً عبر الموقع الأمريكى " Complete Health and Happiness" أن مياه الشرب تحتوى على معادن الخطيرة مثل الرصاص والنيكل التى لا ينمكن تنقيتها بسهولة.

ولكن أكدت الدراسة أنه من خلال وضع الكزبرة الخضراء داخل المياه، فإنها تنقى المياه من المعادن الخطيرة الثقيلة المدمرة للمخ.
>ويمكن استخدام الكزبرة الخضراء فى أكياس مثل الشاى، حيث يتم وضعها فى وعاء من الماء لمدة ثلاث دقائق ثم إزالتها، أو عن طريق وضعها فى أنبوب ويتم وضعه بصنبور المياه حيث يكون مصفى للمياه.
>وأشار الباحث الرئيسى للدراسة دوجلاس شاور، من مكسيكو سيتى، إلى أن حفنة من الكزبرة تطهر ما يقرب من جره "طبق كبير" مليئة بالمياه الملوثة للغاية من الرصاص والزرنيخ.

وأضاف الباحثون أن الكزبرة الخضراء تقى من العديد من الأمراض أبرزها أمراض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وتحافظ على خلايا الكبد.

وتجرى الآن مزيد من الدراسة، لمحاولة معرفة ما إذا كان يتم امتصاص الزرنيخ والزئبق فقط أو أى معادن أخري، وكيف يتفاعل مع المعادن فى آن واحد.

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مصر 365