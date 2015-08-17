تدشين مبادرة "مواطن إيجابى = مدينة نظيفة" فى دمياط اليوم

أقيمت اليوم احتفالية تدشين مبادرة "مواطن إيجابى = مدينة نظيفة"، وبدأت فعاليات هذا الحفل بافتتاح معرض الفن التشكيلى بعنوان "تقنيات نسجية" ويتضمن أعمال طلاب كلية التربية النوعية، تحت إشراف د. محمد الشافعى.

ومن جانبه، قال الشيخ إبراهيم لطفى السيد، مدير عام الدعوة والإعلام الدينى بالأزهر الشريف، ثم كلمة ممثل الجمعيات وكلمة وكيل وزارة التربية والتعليم عن خطة العمل المقدمة للمشاركة فى هذه المبادرة.

ثم عرض فيلم تسجيلى عن قناة السويس قديماً وحديثاً واختتم الحفل بأوبريت غنائى بعنوان "قناة السويس الجديدة وطن وشريان حياة" ألحان الموسيقار الفنان توفيق فودة وإخراج أحمد الغزلانى بالاشتراك مع كورال أطفال قصر ثقافة الطفل بدمياط وفريق عيون مصرية بقيادة الموسيقار الفنان توفيق فودة.