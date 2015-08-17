محافظ دمياط يجتمع بالمسئولين لبحث إجراءات تطوير طريق عزبة البرج

عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا اليوم لبحث الإجراءات الخاصة بتطوير طريق عزبة البرج بطول 7 كم من مسجد الحطاب حتى مدخل مدينة عزبة البرج وذلك بحضور اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة ورؤساء شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز ومديرى مديريات الرى والطرق والتليفونات ورئيس مركز ومدينة دمياط ورئيس مدينة عزبة البرج.

وقد أكد المحافظ الأهمية القصوى لتطوير هذا الطريق الحيوى والذى تمر عليه حركة كثيفة من السيارات ويتخلله عدد من القرى الرئيسية وهى الخياطة والرطمة وطبل والشيخ درغام وكفر حميدو فضلاً عن الأهمية الإستراتيجية باعتباره الطريق الرئيسى لميناء الصيد المزمع إنشاؤه بمدينة عزبة البرج.

كما أعرب المحافظ عن إستيائه من مستوى النظافة بشوارع مدن وقرى المحافظة .. حيث كثف المحافظ من إجراءاته التصعيدية لحث المسئولين على مضاعفة الجهد والنهوض بمنظومة النظافة ، خصوصاً بعد تكرار الإجتماعات مع المسئولين دون حدوث نتائج ملموسة على الأرض وعليه قرر المحافظ منح مهلة لرؤساء المراكز والمدن والقرى 3 اسابيع للنهوض بمنظومة النظافة وتطهير أماكن التجمع .

كما قرر المحافظ وقف حافز التميز بالنسبة للمسئولين وربطه بتحسين مستوى النظافة وكلف السكرتير العام المساعد المحاسب احمد الشناوى بتشكيل لجنة للمرور على حالة النظافة بالمدن والقرى وتحديد مواضع الإهمال والتقصير وكذلك إثابة المتميزين.

وحذر المحافظ من تفاقم مشكلة النظافة لما لها من تأثير سلبى على الناس والبيئة والصحة العامة مؤكداً على حق المواطن فى أن يحيا فى بيئة نظيفة ويتمتع بشوارع ومتنزهات خالية من القمامة والتلوث فلم يعد هناك ً مبرراً بضعف الإمكانيات والمعدات بعد ما وفرته المحافظة من معدات كبيرة وبأحجام مختلفة حيث سعى الدكتور المحافظ إلى توفير عدد 6لوادر صغيرة للشوارع والأذقة و6 لوادر كبيرة لرفع القمامة و8 سيارات قلاب كبيرة سعة 20 طن فى خطوة غير مسبوقة .

وقد وجه المحافظ لوماً شديداً للمسئولين بعد التواصل مع بعضهم البعض ، كما شدد بعدم تصدير مشاكل المواطنين والسعى لحلها على الطبيعة وفى مواقع العمل والمرور على الوحدات الإدارية التابعة داخل نطاق المسئولية والعمل على راحة المواطنين والإستماع إلى شكاواهم .

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