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إجراء تحقيق مع الطالب المسرب لأسئلة الاقتصاد فى كفر الشيخ

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إجراء تحقيق مع الطالب المسرب لأسئلة الاقتصاد فى كفر الشيخ إجراء تحقيق مع الطالب المسرب لأسئلة الاقتصاد فى كفر الشيخ
شهدت مدينة الحامول بكفر الشيخ تشديدات أمنية حول لجنة المدرسة الثانوية بالحامول عقب مشادات وتجمهر ومحاولة إبعاد أولياء الأمور على مقر اللجنة.

كما بدأت التحقيقات مع الطالب الذى صور أسئلة الاقتصاد اليوم عقب بدء اللجنة بحوالى 5 دقائق، وتم نشرها على موقع التواصل الإجتماعى الخاص به، وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أن تم التحفظ على الجهاز المحمول الخاص بالطالب.

وعلى جانب آخر، أدى اليوم طلاب الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم الإمتحان فى عدد من المواد، فنظام حديث أدى الطلاب الإمتحان فى مادة الاقتصاد والاحصاء، حيث حضر فى مادة الاقتصاد 641 وعاب عن الامنتحان 14طالبًا، وفى مادة الاحصاء أدى 642 طالبًا وطالبة الامتحان وتغيب 13 طالبًا وطالبة أما نظام لقديم أدى 12 طالبًا الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية وتغيب طالبان كما أدوا الامتحان فى مادة الجبر.
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