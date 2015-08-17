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محافظ المنوفية يكرم طلاب المدارس الأمريكية لحصولهم على المركز الأول

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محافظ المنوفية يكرم طلاب المدارس الأمريكية لحصولهم على المركز الأول محافظ المنوفية يكرم طلاب المدارس الأمريكية لحصولهم على المركز الأول
قام الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم بتكريم طلاب المدارس الأمريكية للغات بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة ماجدة السيد مدير عام المدارس الأمريكية للغات وذلك لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية والتأهل لتمثيل فى التصفيات الدولية بدولة تشيلى خلال شهر أغسطس الحالى فى مسابقة Minesweepers" لتصميم وتصنيع وبرمجة روبوت كاشف للألغام.

وأعرب محافظ المنوفية عن بالغ سعادته بتفوقهم وحثهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء للمساهمة فى رفعة هذا الوطن وقام بتقديم الدروع وشهادات التقدير للطلاب المشاركين بالمسابقة كما قام بتكريم مديرة المدرسة تقديرًا لجهودها ووجه الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم وطالبهم بتشجيع ودعم النوابغ من ابناء المحافظة.

كما قامت مدير عام المدارس الأمريكية للغات بتقديم درع المدرسة الأمريكية للدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية نظرًا لما يبذلة من جهد فى تشجيع وتحفيز الطلاب على الاستمرار فى التفوق والنجاح، كما سلمت الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم درع المدرسة أيضًا.

وجدير بالذكر أن الفريق من طلاب النادى التكنولوجى بالمدرسة وأن أعمارهم ما بين الصف الأول الإعدادى والصف الرابع الابتدائى قاموا بتجهيز روبوت وشاركوا به ضمن اكثر من 75 فريقًا يضم جامعات ومدارس بالمسابقة الدولية "Minesweepers" لتصميم وتصنيع وبرمجة روبوت يكشف أماكن الألغام والتى أقيمت فعالياتها بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم 26 يوليو.

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