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مصادر ببنك التعمير: 170 ألف مواطن تقدموا لحجز الـ30 ألف وحدة سكنية

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مصادر ببنك التعمير: 170 ألف مواطن تقدموا لحجز الـ30 ألف وحدة سكنية مصادر ببنك التعمير: 170 ألف مواطن تقدموا لحجز الـ30 ألف وحدة سكنية
كشفت مصادر مطلعة ببنك التعمير والإسكان عن أن عدد المتقدمين لحجز الـ30 الف وحدة سكنية التى أعلنت عنها وزارة الإسكان وصل لـ170 ألف مواطن.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه سيتم البدء فى فرز أوراق المتقدمين وذلك عقب الانتهاء مباشرة من تسجيل بيانات المواطنين وأدراجهم على قاعدة البيانات.

وأكدت المصادر أنه سيتم إجراء القرعة فور الانتهاء من تسجيل وفرز المتقدمين واستبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط والمتمثلة فى ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 50 عامًا، فى بداية مدة الحجز، وأن يكون المتقدم من محدودى الدخل، وألا يتجاوز دخل الأسرة 3 آلاف جنيه شهريًا، والفرد عن 2250 وذلك خلال فترة لا تتعدى الثلاثة أشهر.
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