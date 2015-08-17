مساعد وزير الداخلية يبحث بمكة المكرمة الخدمات المقدمة للحجاج مصر

بحث مساعد وزير الداخلية المصرى لقطاع الشؤون الإدارية اللواء سيد ماهر سالم فى مكة المكرمة اليوم ,مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية المهندس المطوف عباس بن عبدالغنى قطان خدمات حجاج القرعة الذين تشرف على خدماتهم وزارة الداخلية المصرية والبالغ عددهم نحو 19 الف حاج.

وأوضح اللواء سيد سالم أنه تم خلال الاجتماع الذى حضره نائب مجلس إدارة المؤسسة المطوف محمد معاجينى وعضو مجلس إدارة المؤسسة المطوف موفق خوج بحث الخدمات المقدمة لحجاج مصر هذا العام مشيرا إلى أن مصر ملتزمة بنسبة التخفيض لهذا العام وذلك نظير ما يشهده الحرمان الشريفان من مشاريع تطويرية تصب فى مصلحة زوار بيته العتيق مثمنا ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات جليلة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام والدور الكبير الذى تقوم به المملكة سوا من النواحى الأمنية أو إدارة الحشود أو توفير الخدمات لـنحو3 ملايين حاج فى وقت واحد.

وأكد اللواء سالم أن هذه الزيارة تأتى لبحث الخدمات المقدمة لحجاج مصر وتفادى الملاحظات التى سجلت فى العام الماضى والتأكيد على استمرارية الخدمات الايجابية فى ظل حرص العاملين بمؤسسة مطوفى حجاج الدول العربية.

وتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عباس قطان وكافة أعضاء مجلس الإدارة على تجاوبهم الايجابى مع مكتب شؤون حجاج مصر وتنفيذهم للخدمات التى ترتقى بحجاج بيت الله الحرام.

من جانبه... قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفى حجاج الدول العربية المهندس عباس قطان إنه تم خلال اللقاء بحث مختلف الترتيبات اللازمة لخدمة ورعاية الحجاج المصريين، مشيرا إلى أن المؤسسة جندت كافة طاقاتها لخدمة ورعاية ضيوف بيت الله الحرام , مبينا أن إجمالى الحجاج المصريين الذى سيؤدون فريضتهم فى حج هذا العام يبلغ نحو70 ألف حاج مقسمين على حجاج القرعة والتى تقدر حصتهم بـ19 ألف حاج والتضامن الاجتماعى بـ10 الآف حاج والسياحة بـ40 ألف حاج. . مؤكدا أنه تم مناقشة جميع الإيجابيات وسبل تعزيزها وتم وضع الخطط المستقبلية لتلافيها فى المواسم المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم تحسين الخدمات داخل المخيمات بحيث تكون أكثر راحة للحجاج فى مخيمات عرفات وتحويلها من المخيمات التقليدية إلى الأوروبية لكافة حجاج مصر بدءا من الموسم المقبل 1436هـ وتكون ذات جودة عالية بالإضافة إلى تحسين وسائل النقل والبحث عن تعاقدات للدورة الكاملة للحجاج بحيث تقدم خدمة النقل بشكل ميسر وأفضل من الأعوام السابقة , لافتا إلى أن المؤسسة تسعى بشتى المجالات للرقى بكافة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وفق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وتوجيهات وزير الحج الدكتور بندر حجار.