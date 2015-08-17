بالصور..ارتفاع ضحايا انفجار قنبلة وسط العاصمة التايلاندية إلى 27 قتيلا

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن ضحايا انفجار قنبلة وسط العاصمة التايلاندية بانكوك ارتفع إلى 27 قتيلا معظمهم من الأجانب .

فيما ذكرت وسائل إعلام أن عدد القتلى الذين سقطوا جراء انفجار دراجة نارية ملغومة خارج مزار هندوسى فى العاصمة التايلاندية اليوم الاثنين ارتفع إلى 27 بينهم عدة أجانب.

وذكر التلفزيون الحكومى أن 27 شخصا قتلوا فى الانفجار الذى وقع عند مزار إيراوان الهندوسى، وقالت وسائل إعلام أخرى إن ثلاثة أجانب على الأقل كانوا بين القتلى، وأضافت أن معظم المصابين كانوا سياحا من الصين وتايوان.

- مقتل12 وإصابة 20 فى انفجار قنبلة فى وسط العاصمة التايلاندية