العثور على جثة مسن داخل شقته توفى بسبب ارتفاع درجة الحرارة بقنا

عثر الأهالى بمنطقة عثمان التابعة لمدينة قنا على جثة موظف بالمعاش ملقاة داخل شقته متعفنة لوفاته منذ أيام بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

كانت الأجهزة تلقت بلاغًا من الأهالى بمنطقة مساكن عثمان بقنا بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الوحدات السكنية، وقامت قوات الأمن بقسم قنا بفتح الشقة، تم العثور على جثة "عبد الرحيم ح ق" 70 سنة موظف بالتربية والتعليم بالمعاش، وأفادت التحريات الأولية بأن المتوفى يقيم بمفرده بالشقة، وتبين وفاته بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد نقل الجثة إلى المشرحة.