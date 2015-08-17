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مصرع مواطن وإصابة 19 آخرين فى حادث تصادم بطريق القاهرة - الفيوم

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مصرع مواطن وإصابة 19 آخرين فى حادث تصادم بطريق القاهرة - الفيوم مصرع مواطن وإصابة 19 آخرين فى حادث تصادم بطريق القاهرة - الفيوم
لقى مواطن مصرعه وأصيب 19 آخرون فى حادث تصادم وقع بين سيارتى أجرة (ميكروباص) بطريق القاهرة -الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة.

كان مستشفى الفيوم العام قد استقبل جثة هامدة لموطن يدعى علام نمر محمد 62 سنة مقيم مركز إبشواى و19 مصابا آخرين وهم حسن محمد عبد النبى 17 سنة، ومحمد على فرحات 19 سنة، ونادر محمد أحمد 20 سنة، ومحمود عبد التواب 40 سنة، وعلاء جابر عبد الحميد 90 سنة، وآية عبد الغنى معوض سنتين وعبد الغنى معوض 22 سنة، ورجب عبد المحسن مصطفى 27 سنة، وآدم رجب عبد المحسن 4 سنوات، وأفراج على عبد الصادق 41 سنة، وعمر عبد الله إبراهيم 4 سنوات، وخالد محمود محمد 31 سنة ومحمد صلاح عبد التواب 30 سنة، وخالد على الشيلابى 29 سنة وعز الدين محمد عبد التواب 17 سنة، وأحمد رجب طه 17 سنة، ومحمد ميلاد أحمد 45 سنة، وعماد محمد شعبان 41 سنة، وخليفة محمود خليفة 42 سنة، وجميعهم من مركزى يوسف الصديق وأبشواى.

وتبين أن جميعهم أصيبوا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوى، ويتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365