القبض على بلطجى الهرم الهارب من أحكام بالسجن 50 عاما

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى إلقاء القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة سبق اتهامه فى 20 قضية بإجمالى أحكام بلغت 50 سنة سجن وهارب من 3 قضايا مقاومة سلطت وفرض إتاوات.

وردت معلومات إلى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث بالتوصل لمكان اختفاء محمود.ر.هـ، أحد المسجلين خطر وبلطجية منطقة الهرم، وعلى الفور وجه بخروج قوة أمنية ترأسها العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه مسجل خطر وسبق اتهامه فى 20 قضية وصادر بحقه أحكام بالسجن فى 3 جنايات قتل وسلاح ومخدرات بلغت قرابة 50 عاما.

كما تبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا منها مقاومة سلطات وفرض إتاوات، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.