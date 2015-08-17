أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على بلطجى الهرم الهارب من أحكام بالسجن 50 عاما

Google+ Print
القبض على بلطجى الهرم الهارب من أحكام بالسجن 50 عاما القبض على بلطجى الهرم الهارب من أحكام بالسجن 50 عاما
نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى إلقاء القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة سبق اتهامه فى 20 قضية بإجمالى أحكام بلغت 50 سنة سجن وهارب من 3 قضايا مقاومة سلطت وفرض إتاوات.

وردت معلومات إلى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث بالتوصل لمكان اختفاء محمود.ر.هـ، أحد المسجلين خطر وبلطجية منطقة الهرم، وعلى الفور وجه بخروج قوة أمنية ترأسها العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه مسجل خطر وسبق اتهامه فى 20 قضية وصادر بحقه أحكام بالسجن فى 3 جنايات قتل وسلاح ومخدرات بلغت قرابة 50 عاما.

كما تبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا منها مقاومة سلطات وفرض إتاوات، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365