ضبط عامل اقتحم صيدلية وسرق مبلغا ماليا تحت تهديد السلاح بأكتوبر

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عامل لقيامه باقتحام صيدلية وسرقة مبلف مالى تحت تهديد السلاح بدائرة قسم ثانى أكتوبر بالجيزة، بمعاونة صديقه.

كان العميد رأفت الحلوانى مأمور قسم ثانى أكتوبر تلقى بلاغا من محمود.ع 27 سنة مساعد صيدلى والكائنة بجوار المركز القديم ومقيم بدائرة قسم ثانى أكتوبر، يفيد بأنه حوالى الساعة 5.30 صباح اليوم، حال تواجده بالصيدلية فؤجئ بدخول شخصين بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء واستوليا على ( مبلغ 680 جنيها ) من خزينة الصيدلية وفرا هاربين، إلا أنه استغاث بالأهالى لملاحقتهما وتمكنوا من ضبط أحدهما ويدعى عمرو.ح 32 سنة عامل ومقيم دائرة المركز وبحوزته (فرد خرطوش عيار 12 مم).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المدعو أحمد.ع (وشهرته حميدو سماحة). ومقيم بذات العنوان وأن المبلغ المالى المسروق بحوزة شريكه الهارب .