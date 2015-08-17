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إخلاء سبيل سيدتين مغربيتين فى واقعة تحريضهما على الفسق بفندق فى بولاق

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إخلاء سبيل سيدتين مغربيتين فى واقعة تحريضهما على الفسق بفندق فى بولاق إخلاء سبيل سيدتين مغربيتين فى واقعة تحريضهما على الفسق بفندق فى بولاق
أمر المستشار أحمد فاروق رئيس نيابة بولاق أبو العلا، بإخلاء سبيل سيدتين من دولة المغرب، بكفالة 2000 جنيه، عقب اتهامهما بالتحريض على الفسق.

كانت شرطة مباحث الآداب تلقت معلومات تفيد بقيام سيدتين مغاربيتى الجنسية، تمارسان الدعارة داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة بولاق أبو العلا، وعلى الفور تم إعداد التحريات اللازمة، وتم القبض عليهما عقب استصدار إذن من النيابة العامة بذلك.

وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وأنكرت المتهمتان ما نسب إليهما فى التحقيق من تهم، وجاءت التحريات مؤكدة تحريضهما على الفسق وليست ممارسة الدعارة.

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مصر 365