التحقيق مع قواد وساقطة بتهمة تسهيل وممارسة الدعارة فى شقة بمدينة نصر

تباشر نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب التحقيق مع قواد وساقطة، ألقت الشرطة القبض عليهما بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة بمدينة نصر.

كانت معلومات وردت إلى اللواء محمد ذكاء الدين، مدير إدارة النشاط الداخلى بالإدارة العامة لحماية الآداب، تتهم "قواد" باستئجار الشقق المفروشة فى مدينة نصر واستقطاب الساقطات إليها، وتقديمهن للرجال راغبى المتعة الحرام مقابل أجر مادى.

توصلت التحريات إلى أن القواد استأجر شقة بدائرة قسم أول مدينة نصر، واستقطب راغبى المتعة لممارسة الرذيلة مع الساقطات فداهمتها وقوة أمنية، وضبط القواد وساقطة تبلغ من العمر 19 سنة فى حالة تلبس مع أحد راغبى المتعة الحرام.

كما ضبطت القوة مع راغب المتعة بندقية خرطوش، و5 طلقات وطبنجة صوت و6 قطع حشيش، و3900 جنيه واعترف بحيازته المواد المخدرة لبيعها لراغبى المتعة الحرام من زبائن القواد وساقطاته.

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