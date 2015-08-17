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بالصور.. ضبط 30 ألف لتر سولار بالعاشر قبل تهريبها للسوق السوداء

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بالصور.. ضبط 30 ألف لتر سولار بالعاشر قبل تهريبها للسوق السوداء بالصور.. ضبط 30 ألف لتر سولار بالعاشر قبل تهريبها للسوق السوداء
شنت إدارة تموين العاشر من رمضان فجر اليوم الاثنين، حملة مكثفة على محطة بنزين بالمنطقة الصناعية الثانية ملك " ف .ع "، وتم ضبط 30 ألف لتر سولار أثناء تحميلها وبيعها للسوق السوداء، برئاسة كمال البلتاجى رئيس الإدارة ومفتشى جمال عبد الله ومحمود أحمد.

ومن جانبه أكد كمال البلتاجى رئيس إدارة تموين العاشر من رمضان أن المحطة المذكورة أخطرت مديرية التموين أنها متوقفة منذ 7 أشهر، لكن ورودت معلومات للإدارة من قيام المحطة بالغلق على مدار اليوم، والتشغيل بعد منتصف الليل حتى الفجر، بعيدا عن أعين الرقابة، تم تشكيل لجنة من مفتشى التموين وعمل كمين للمحطة من خلال مراقبتها من أحد المصانع القريبة لضبطها أثناء التشغيل، الساعة الواحدة ليلا وبعد الفجر بقليل تم فتحها والبدء فى تحميل سيارات بخزنات من 10 آلاف إلى 12 ألف لتر لكل سيارة، حيث تقوم السيارات بنقل السولار من الخارج ثم تقوم بملء خزانات المحطة.

وقامت اللجنة بعمل محضر استلام وتحفظ على المضبوطات ووضعها فى عهدة الخفير، وسيتم إبلاغ النيابة، وبيع الكمية المضبوطة، لأنه لو تم احتساب الكمية المضبوطة اليوم، على مدار الـ7 أشهر الماضية ستكون كميات مهولة، وهذا معناه أن صاحبها يأتى بالسولار من سوق سوداء ويبيعها لسوق سوداء وهذا يعد تهريبا .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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