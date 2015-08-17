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ضبط فرد شرطة بحوزته 3 آلاف قرص مخدر بكمين نفق الشهيد أحمد حمدى

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ضبط فرد شرطة بحوزته 3 آلاف قرص مخدر بكمين نفق الشهيد أحمد حمدى ضبط فرد شرطة بحوزته 3 آلاف قرص مخدر بكمين نفق الشهيد أحمد حمدى
ألقت مباحث السويس بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اليوم الاثنين، القبض على فرد شرطة، بكمين نفق الشهيد أحمد حمدى وبحوزته 3 آلاف قرص مخدر كان فى طريقه لترويجها بشرم الشيخ فى جنوب سيناء.

وكانت معلومات قد وردت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتفيد باعتزام أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة جمع كمية كبيرة من المواد المخدرة، وترويجها على نزلاء المنتجعات السياحية والفنادق فى شرم الشيخ .

وتم التنسيق مع مباحث السويس بقيادة العميد محمد والى مدير المباحث، وتشديد أعمال التفتيش بكمين شرق النفق، وفحص هوية العابرين، وتم ضبط فرد الشرطة المتهم وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، وأخفاها فى حقيبة كبيرة وسط الملابس، وبحصرها بلغت 3 آلاف قرص تامول.

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