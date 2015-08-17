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شرطة "مترو الشهداء" تعيد طفلاً لأمه بعد فقدانه فى "الزهراء" بسبب الزحام

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شرطة "مترو الشهداء" تعيد طفلاً لأمه بعد فقدانه فى "الزهراء" بسبب الزحام شرطة "مترو الشهداء" تعيد طفلاً لأمه بعد فقدانه فى "الزهراء" بسبب الزحام
عثرت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة الزهراء لمترو الأنفاق على طفل يبكى بالمحطة، واصطحبه رجال الشرطة إلى غرفة الأمن، وأكد لهم أنه يدعى "محمد .م" 12 سنة طالب، ومقيم بعرب غمازة بمركز الصف فى الجيزة، مضيفًا أنه كان برفقة والدته بمحطة مترو حلوان وتفارقا عن بعضهما نتيجة شدة الزحام، وانهار الطفل من البكاء.

تم لإخطار اللواء محمد يوسف مدير الإدارة لشرطة لنقل والمواصلات بكواليس الواقعة، فطلب سرعة إخطار جميع أقسام إدارة شرطة مترو الأنفاق بأوصاف الطفل والتحفظ عليه بمحطة الزهراء بالخط الأول لمترو الأنفاق لحين للعثور على والدته وإعادته لها فى أسرع وقت.

وشدد مدير شرطة النقل على رجال الشرطة ببذل أقصى جهودهم لإعادة الطفل إلى أسرته، وطلب منهم النداء على الأم بالإذاعة الداخلية بجميع محطات المترو وطمأنتها على نجلها، والتأكيد عليها بأنه موجود بمكتب الشرطة بمحطة الزهراء بالخط الأول.

ولم يمر سوى دقائق على تحركات الشرطة، حيث حضرت والدة الطفل إلى محطة الشهداء لمترو الأنفاق ، وأبلغت بفقد نجلها بمحطة حلوان، وتم إرسالها برفقة ضابطة من قوة الشرطة النسائية بقسم شرطة ثالث مترو الأنفاق إلى محطة الزهراء، حيث أسرعت نحو طفلها بمجرد مشاهدته من بعيد واحتضنته، وتسلمته من الشرطة بموجب المذكرة رقم 8/67 أحوال قسم شرطة أول مترو الأنفاق، وقدمت الشكر للواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات على الجهد المبذول للعثور على الطفل وسط الزحام.
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