أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تباشر التحقيق مع صاحب شركة الشحن المتهم بتهريب متفجرات إلى غزة

Google+ Print
النيابة تباشر التحقيق مع صاحب شركة الشحن المتهم بتهريب متفجرات إلى غزة النيابة تباشر التحقيق مع صاحب شركة الشحن المتهم بتهريب متفجرات إلى غزة
يباشر أحمد معاذ مدير نيابة وسط القاهرة الكلية، التحقيق مع صاحب شركة الشحن ببولاق أبو العلا، المتهم بتهريب مواد متفجرة إلى غزة.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة المعنية تفيد بقيام إحدى شركات الشحن بمنطقة باب الشعرية بتصنيع المواد المتفجرة، ثم بيعها إلى العناصر الإرهابية، وأكدت تحريات الأمن صحة الواقعة، فأمر أحمد سلامة، مدير نيابة باب الشعرية، بضبط وإحضار وتفتيش الشركة السالف الإشارة لها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 3 أشخاص من بينهم عامل، ومهندس بترول، مدير فى الشركة، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة وتهريب عبر الأنفاق، ومساعدة جهة إرهابية، ومازال السائق ومدير فرع الشركة بالعريش هاربين حتى الآن.

وأكدت التحريات أن شركة الشحن بمنطقة بباب الشعرية تقوم بإرسال المواد المفرقعة إلى العريش، ثم إلى حماس فى غزة والتى بداخلها مادة فيبر بلس وهى مادة شبيهة بالحديد، ولكن أخف فى الوزن منه ولا تتأثر بالحرارة.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين بحيازة مواد متفجرة وبيعها لعناصر إرهابية بغرض مساعدتهم فى استهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد القانونى لهم فى الميعاد.

يذكر أن النيابة أمرت بتحريات الأمن لبيان استخدام مادة "فيبر بلس" إحدى المواد المفرقعة داخل من عدمه فى واقعة اتهام شركة شحن بتهريب المفرقعات إلى غزة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا