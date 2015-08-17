النيابة تباشر التحقيق مع صاحب شركة الشحن المتهم بتهريب متفجرات إلى غزة

يباشر أحمد معاذ مدير نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، التحقيق مع صاحب شركة الشحن ببولاق أبو العلا، المتهم بتهريب مواد متفجرة إلى غزة.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة المعنية تفيد بقيام إحدى شركات الشحن بمنطقة باب الشعرية بتصنيع المواد المتفجرة، ثم بيعها إلى العناصر الإرهابية، وأكدت تحريات الأمن صحة الواقعة، فأمر أحمد سلامة، مدير نيابة باب الشعرية، بضبط وإحضار وتفتيش الشركة السالف الإشارة لها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 3 أشخاص من بينهم عامل، ومهندس بترول، مدير فى الشركة، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة وتهريب عبر الأنفاق، ومساعدة جهة إرهابية، ومازال السائق ومدير فرع الشركة بالعريش هاربين حتى الآن.

وأكدت التحريات أن شركة الشحن بمنطقة بباب الشعرية تقوم بإرسال المواد المفرقعة إلى العريش، ثم إلى حماس فى غزة والتى بداخلها مادة فيبر بلس وهى مادة شبيهة بالحديد، ولكن أخف فى الوزن منه ولا تتأثر بالحرارة.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين بحيازة مواد متفجرة وبيعها لعناصر إرهابية بغرض مساعدتهم فى استهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد القانونى لهم فى الميعاد.

يذكر أن النيابة أمرت بتحريات الأمن لبيان استخدام مادة "فيبر بلس" إحدى المواد المفرقعة داخل مصر من عدمه فى واقعة اتهام شركة شحن بتهريب المفرقعات إلى غزة.

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