وفاة مدير الصحة بإحدى مدارس طنطا بعد تعرضه لضربة شمس

توفى الدكتور عبد الحميد حسن السودانى، مدير الصحة المدرسية بمدرسة أول طنطا، أن توقفت وظائف خلايا المخ، إثر تعرضه لضربة شمس، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

صرح بذلك الدكتور فتحى شلضوم، مدير عام إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالغربية، مشيرًا فى تصريحاتٍ له إلى أن مستشفى حميات طنطا، استقبلت أيضًا جثة لسيدة مسنة تدعى هندومه السيد 65 سنة، بعد إصابتها بضربة شمس.

وأصيب 9 مواطنين آخرين بحالات إغماء، بعد تعرضهم لضربات شمس، ونُقِلَ 7 منهم لمستشفى حميات طنطا، واثنين لمستشفى سمنود المركزى لتلقى العلاج.