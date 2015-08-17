أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

وفاة مدير الصحة بإحدى مدارس طنطا بعد تعرضه لضربة شمس

Google+ Print
وفاة مدير الصحة بإحدى مدارس طنطا بعد تعرضه لضربة شمس وفاة مدير الصحة بإحدى مدارس طنطا بعد تعرضه لضربة شمس
توفى الدكتور عبد الحميد حسن السودانى، مدير الصحة المدرسية بمدرسة أول طنطا، أن توقفت وظائف خلايا المخ، إثر تعرضه لضربة شمس، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

صرح بذلك الدكتور فتحى شلضوم، مدير عام إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالغربية، مشيرًا فى تصريحاتٍ له إلى أن مستشفى حميات طنطا، استقبلت أيضًا جثة لسيدة مسنة تدعى هندومه السيد 65 سنة، بعد إصابتها بضربة شمس.

وأصيب 9 مواطنين آخرين بحالات إغماء، بعد تعرضهم لضربات شمس، ونُقِلَ 7 منهم لمستشفى حميات طنطا، واثنين لمستشفى سمنود المركزى لتلقى العلاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365