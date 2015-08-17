أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. الجيش الإسرائيلى يستعد لعدوان برى جديد على سوريا

Google+ Print
بالصور.. الجيش الإسرائيلى يستعد لعدوان برى جديد على سوريا بالصور.. الجيش الإسرائيلى يستعد لعدوان برى جديد على سوريا
كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلى أجرى تدريبًا عسكريًا واسع النطاق فى هضبة الجولان، الأسبوع الماضى، يحاكى اجتياحًا بريًا داخل الأراضى السورية للرد على أى هجمات صاروخية مكثفة من الأراضى السورية باتجاه الجولان.
>جانب من تدريبات الجيش الإسرائيلى فى الجولان -اليوم السابع -8 -2015
>

جانب من تدريبات الجيش الإسرائيلى فى الجولان


>وفى السياق نفسه، قالت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى، مساء أمس الأحد، إن هذا التدريب والسيناريو الذى يحاكيه يأتى فى أعقاب تصاعد قوة جهات إسلامية متطرفة فى سوريا وعلى ضوء تقديرات بأن الهدوء عند خط وقف إطلاق فى الجولان قابل للتغير فى أية لحظة.
>جندى إسرائيلى خلال التدريب -اليوم السابع -8 -2015
>

جندى إسرائيلى خلال التدريب


>فيما أشارت هاآرتس إلى أن هذه التقديرات الإسرائيلية ليست جديدة وكررها مسئولون عسكريون وسياسيون مرارًا فى السنوات الأخيرة.
>التدريب ليلا -اليوم السابع -8 -2015
>

التدريب ليلا


>لكن التقديرات الإسرائيلية الحالية تشير إلى أنه بحوزة تنظيمات متطرفة تنشط فى سوريا أسلحة كيميائية ولذلك فإن تدريب الجيش جاء بناءً على هذه التقديرات، رغم أن توقعات الجيش الإسرائيلى باستخدام هذه الأسلحة ضد إسرائيل ضئيل للغاية.
>سلاح الجو الإسرائيلى يشارك فى التدريبات -اليوم السابع -8 -2015
>

سلاح الجو الإسرائيلى يشارك فى التدريبات

جانب من القوات الجوية الإسرائيلية -اليوم السابع -8 -2015
>

جانب من القوات الجوية الإسرائيلية

جانب من تدريب قوات المشاة الإسرائيلية بالجولان -اليوم السابع -8 -2015
>

جانب من تدريب قوات المشاة الإسرائيلية بالجولان


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365