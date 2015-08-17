بالصور.. الجيش الإسرائيلى يستعد لعدوان برى جديد على سوريا

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلى أجرى تدريبًا عسكريًا واسع النطاق فى هضبة الجولان، الأسبوع الماضى، يحاكى اجتياحًا بريًا داخل الأراضى السورية للرد على أى هجمات صاروخية مكثفة من الأراضى السورية باتجاه الجولان.

جانب من تدريبات الجيش الإسرائيلى فى الجولان

>وفى السياق نفسه، قالت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى، مساء أمس الأحد، إن هذا التدريب والسيناريو الذى يحاكيه يأتى فى أعقاب تصاعد قوة جهات إسلامية متطرفة فى سوريا وعلى ضوء تقديرات بأن الهدوء عند خط وقف إطلاق فى الجولان قابل للتغير فى أية لحظة.

جندى إسرائيلى خلال التدريب

>فيما أشارت هاآرتس إلى أن هذه التقديرات الإسرائيلية ليست جديدة وكررها مسئولون عسكريون وسياسيون مرارًا فى السنوات الأخيرة.

التدريب ليلا

>لكن التقديرات الإسرائيلية الحالية تشير إلى أنه بحوزة تنظيمات متطرفة تنشط فى سوريا أسلحة كيميائية ولذلك فإن تدريب الجيش جاء بناءً على هذه التقديرات، رغم أن توقعات الجيش الإسرائيلى باستخدام هذه الأسلحة ضد إسرائيل ضئيل للغاية.

سلاح الجو الإسرائيلى يشارك فى التدريبات



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جانب من القوات الجوية الإسرائيلية



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جانب من تدريب قوات المشاة الإسرائيلية بالجولان