هجمات لقوات التحالف على بلدة جبلة جنوب غرب اليمن

قال مسئولون محليون إن طائرات التحالف الذى تقوده السعودية استهدفت منزل زعيم حوثى فى بلدة جبلة بجنوب غرب اليمن اليوم الاثنين، وأوقعت 6 قتلى فيما لم يتضح إذا كان من بينهم الزعيم الحوثى.

وقالت مصادر قبلية إن 11 شخصا قتلوا فى غارة جوية أخرى على منزل بمحافظة الجوف الشمالية على الحدود مع السعودية، وأصابت ضربات جوية أيضا ميناء الحديدة على البحر الأحمر فى حين اقترب مقاتلون موالون لحكومة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى الموجود حاليا فى السعودية من معاقل للحوثيين.

واشتبك رجال قبائل مع قوات الحوثى فى منطقة إب الجبلية بين الساحل والعاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وكان الحوثيون سيطروا على صنعاء فى سبتمبر أيلول قائلين إن هذه ثورة على حكومة فاسدة ثم سيطروا على معظم أنحاء البلاد.