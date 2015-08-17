"حظر الأسلحة الكيميائية" تبدى قلقها من استخدام غاز الكلور فى العراق

أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاثنين عن "قلقها العميق" للادعاءات التى تحدثت عن استخدام تنظيم داعش اسلحة كيميائية فى العراق.

وقالت المنظمة فى بيان ان "المعلومات الاخيرة التى تحدثت عن احتمال استخدام اسلحة كيميائية فى العراق من جهة غير رسمية تثير قلقا كبيرا".

والأسبوع الماضى اعلنت وزارة الدفاع الالمانية "ان لديها معلومات تفيد بان هجوما بالأسلحة الكيميائية" استهدف قوات البشمركة، المقاتلين الاكراد العراقيين، وأصيب العديد منهم "بالتهابات فى الجهاز التنفسى ".

وصرح مسئول أمريكى لوكالة فرانس برس ان بلاده ترى انه "من المحتمل" ان يكون تنظيم داعش استخدم غاز الخردل فى حين اعلن مسئول كبير فى البشمركة فى العراق وقوع هجوم بالكلور.

وفى مارس كانت حكومة كردستان العراق اكدت ان لديها ادلة عن استخدام تنظيم داعش غاز الكلور ضد قواتها فى هجوم بسيارة مفخخة فى 23 يناير.

وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين اميركيين ان جهاديين استولوا على غاز الخردل فى العراق او فى سوريا عندما تخلص نظام بشار الاسد من مخزونه من الاسلحة الكيميائية تحت ضغط الاسرة الدولية، وقالت المنظمة الاثنين "انها على اتصال بالحكومة العراقية وستدرس اى تقرير ستتلقاه" فى هذا الخصوص.

واتهامات استخدام تنظيم داعش للاسلحة الكيميائية تضاعفت فى الاشهر الاخيرة فى العراق وسوريا حتى وان كانت متفرقة حتى الان ولم تفض إلى وفيات.

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