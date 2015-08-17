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الملكة رانيا تنشر صورا لها خلال جولة مع فريق "آوت آند أباوت" بعمان

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نشرت الملكة رانيا العبد الله، زوجة الملك عبد الله الثانى، ملك الأردن، وصوراً لها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، خلال جوله لها بشارع الرينبو بجبل عمان بالمملكة الهاشمية، مع فريق مجموعة "آوت آند أباوت"، حيث كان بصحبتها خلال الجولة الأميرة إيمان بنت عبدالله، والتقط الفريق معها عددا من الصور.

وتأسست مجموعة آوت آند أباوت فى الأردن عام 2010 وتضم نحو 16 ألف عضو على شبكات التواصل الاجتماعى، ولدى المجموعة من أربعة إلى ستة أيام فى الأسبوع من النشاطات الفكرية والرياضية والاجتماعية والخيرية.

">الملكة رانيا والأميرة إيمان في شارع الرينبو

جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأميرة إيمان بنت عبدالله خلال جولة بشارع الرينبو مع فريق مجموعة آوت آند أباوت.عمان، الأردن / 16 آب 2015Her Majesty Queen Rania Al Abdullah with Her Royal Highness Princess Iman bint Abdullah during a walk around Rainbow St. with Out and About groupAmman, Jordan / August 16, 2015

Posted by Queen Rania on Monday, August 17, 2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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