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التعليم: ضبط 10 حالات غش باستخدام المحمول بامتحان الاقتصاد للثانوية

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التعليم: ضبط 10 حالات غش باستخدام المحمول بامتحان الاقتصاد للثانوية التعليم: ضبط 10 حالات غش باستخدام المحمول بامتحان الاقتصاد للثانوية
قال محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه أدى اليوم طلاب الثانوية العامة "نظام حديث" البالغ عددهم 11103 طلاب امتحان الاقتصاد، وذلك فى 272 لجنة، كما أدى 706 طلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى (2) فى 187 لجنة، وذلك فى الفترة الأولى.

وأشار سعد إلى أنه فى الفترة الثانية أدى 11103 طلاب " نظام حديث" امتحان الإحصاء فى 272 لجنة، كما أدى 262 طالبا وطالبة امتحان الجبر (1) فى 123 لجنة.

وأعلن سعد أنه تم اليوم ضبط 10 حالات غش بالمحمول أثناء الامتحان، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية تلقت عددا من البلاغات .

وأوضح أنه بامتحان مادة الاقتصاد، تم ضبط طالب فى لجنة قلين الثانوية بكفر الشيخ ومعه تليفون محمول استخدمه فى تصوير ورقة الأسئلة، وآخر فى لجنة المنصورة الثانوية الجديدة بنات بالدقهلية، كما تم ضبط طالبة فى لجنة بسيون الثانوية بنات بالغربية ومعها تليفون محمول.

وبالنسبة لامتحان الإحصاء تم ضبط طالب فى لجنة الشهيد المقدم محمد لطفى العشرى الثانوية بنين ببيلا محافظة كفر الشيخ ومعه تليفون محمول، كما تم ضبط طالب ومعه تليفون محمول استخدمه فى تصوير ورقة الإجابة، وذلك فى لجنة الحامول الثانوية بنين بكفر الشيخ، موضحا، تم ضبط 5 طلاب فى لجنة الزهور الثانوية بنات بالإسماعيلية ومع كل منهم تليفون.

وأكد سعد أنه تم عمل محاضر إثبات حالة لهؤلاء الطلاب الذين حاولوا الغش.

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