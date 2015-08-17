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عودة حركة القطارات بعد سماع صوت انفجار قرب محطة سكة حديد شبين الكوم

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عودة حركة القطارات بعد سماع صوت انفجار قرب محطة سكة حديد شبين الكوم عودة حركة القطارات بعد سماع صوت انفجار قرب محطة سكة حديد شبين الكوم
أفاد مصدر بوزارة الداخلية، بأن قسم شرطة محطة سكك حديد شبين الكوم تلقى إخطاراً من ناظر محطة دروه، بسماع صوت انفجار بالقرب من المحطة من الناحية الشرقية عقب مرور جرار الاستكشاف، فتم إيقاف حركة سير القطارات احترازيا بالخط الفردى (طنطا / القاهرة) خط منوف بتلك المنطقة.

وانتقل ضباط الشرطة بالتنسيق مع قسم المفرقعات ومديرية أمن المنوفية، وبالانتقال والفحص تنسيقا ومديرية أمن المنوفية، تبين أن صوت الانفجار ناتج عن محدث صوت بالقرب من حديقة الخالدين التابعة للمجلس المحلى بقرية دروه وتبعد عن شريط السكة الحديد بحوالى 100 متر، وتم تمشيط المنطقة ولم يعثر على أى أجسام غريبة، ولا توجد إصابات أو تلفيات وعادت حركة سير القطارات لصورتها الطبيعية.

وأمر اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر رقم 2/384 أحوال نقطة شرطة محطة سكك حديد منوف وأرسل لمركز شرطة منوف.

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مصر 365