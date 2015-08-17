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الخارجية تصدر حركة تعيين لمساعدى الوزير.. وحسام زكى للعلاقات الأوروبية

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الخارجية تصدر حركة تعيين لمساعدى الوزير.. وحسام زكى للعلاقات الأوروبية الخارجية تصدر حركة تعيين لمساعدى الوزير.. وحسام زكى للعلاقات الأوروبية
أصدر وزير الخارجية سامح شكرى، حركة تعيين جديدة لمساعدى الوزير ونوابهم تضمن تعيين السفير طارق عادل مساعدا للشئون العربية والشرق الأوسط، والذى كان يشغل منصب مندوب بالجامعة العربية.

كما تضمنت تعيين السفير عمر سليم مساعدا للوزير لشئون السلكين الدبلوماسى والقنصلى، والسفير هشام سيف الدين مساعدا للوزير لشئون المكتب والسفير أيمن كامل مساعدا للوزير للشئون المالية والإدارية، والسفير محمد إدريس للشئون الأفريقية، والسفيرة إيمان الفار للعلاقات الثقافية الدولية، والسفير حسام زكى للأوروبية.

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